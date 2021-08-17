На Энгельса обокрали ювелирный: камеры и сигнализация не помогли

На Энгельса обокрали ювелирный: камеры и сигнализация не помогли
Неизвестному удалось ограбить ювелирный на проспекте Энгельса. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге Выборгском районе обокрали ювелирный магазин. Камеры видеонаблюдения и сигнализация не помогли.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 августа, среди ночи, в полицию обратился директор ювелирного магазина по проспекту Энгельса дома 111. Она рассказала, что неизвестный отжал стеклопакет, проник внутрь магазина и украл часы.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то поняли, что злоумышленник проник в ювелирный, располагающийся на 1-ом этаже, через окно.

Нарушитель разбил одну из витрин и похитил ювелирные изделия и наручные часы, а затем скрылся. Ущерб, причиненный магазину, еще только предстоит установить.

Несмотря на то, что помещение магазина было оборудовано охранно-тревожной сигнализацией и камерами видеонаблюдения, поймать злоумышленника пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители изъяли следы обуви и следы рук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирные изделия на 1,4 млн.

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