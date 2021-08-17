Почти 10 тысяч петербуржцев с COVID получили бесплатные пульсоксиметры

Почти 10 тысяч петербуржцев с COVID получили бесплатные пульсоксиметры
Горожанам с коронавирусом выдают пульсоксиметры. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Петербуржцы с подтвержденной коронавирусной инфекцией получили от города бесплатные пульсоксиметры. Их выдают бесплатно инфицированным пациентам.

Так, приборы для измерения насыщения крови кислородом получили около 10 тыс. горожан, которые лечатся от COVID-19 дома. Всего город закупил 21 тыс. этих приборов.

Как сообщила пресс-служба Смольного, с помощью пульсоксиметров пациенты могут самостоятельно контролировать свое состояние. После выздоровления приборы возвращают в поликлинику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки COVID-19 заболели 1 156 человек. Город спустился на третью строчку рейтинга по заболеваемости коронавирусом среди регионов Российской Федерации.

новости СПб пульсоксиметр


 

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