В Пулково во вторник задержали с вылетом 7 самолетов

Во вторник, 17 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Якутска, Оша, Симферополя, и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45 и 19:00.

Далее с опозданием вылетят два рейса до Якутска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:20.

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Ош. Судно должно было подняться в 17:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 17:45.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс Симферополя. Воздушное судно должны были отправить в 17:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.