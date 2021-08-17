Петербургский центр Алмазова завершает прием пациентов с COVID-19

Петербургский центр Алмазова завершает прием пациентов с COVID-19
Со среды в стенах центра начнется дезинфекция помещений. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова в Петербурге возвращается к работе в обычном режиме с сентября.

Как сообщили в центре, учреждение вернется к плановому приему пациентов с 1 сентября. Центр за время пандемии трижды разворачивал инфекционный стационар для лечения больных коронавирусом.

Оставшиеся пациенты центра, которым еще необходимо лечение, будут переведены в другие ковид-стационары, однако почти всех уже выписали. Со среды в стенах центра начнется дезинфекция помещений. Медперсонал на две недели отправят в отпуска или на самоизоляцию.

Центр Алмазова разворачивал коронавирусные койки в мае 2020 года, в декабре 2020-го, а также в июне текущего года.

Как отмечают медики, в последнее время среди пациентов было больше молодых людей. Коронавирус тяжело протекал у пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики Петербурга получили соцвыплаты за работу с ковид-пациентами.

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