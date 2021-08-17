В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о возвращении россиянам прежнего пенсионного возраста. Перед пенсионной реформой женщины могли уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты ГД. Депутаты предлагают вернуть россиянам право получать страховую пенсию по старости в 55 и 60 лет (соответственно женщинам и мужчинам).

В документе говорится, что повышение пенсионного возраста негативно сказывается на здоровье граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать. Это, в свою очередь, увеличит смертность пожилых граждан и число обращений россиян за инвалидностью, а также увеличит безработицу.

Пенсионный возраст повысили в России в октябре 2018 года. Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления, но придется судиться.