В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст

В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о возвращении россиянам прежнего пенсионного возраста. Перед пенсионной реформой женщины могли уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты ГД. Депутаты предлагают вернуть россиянам право получать страховую пенсию по старости в 55 и 60 лет (соответственно женщинам и мужчинам).

В документе говорится, что повышение пенсионного возраста негативно сказывается на здоровье граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать. Это, в свою очередь, увеличит смертность пожилых граждан и число обращений россиян за инвалидностью, а также увеличит безработицу.

Пенсионный возраст повысили в России в октябре 2018 года. Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления, но придется судиться.

Госдума законопроект пенсионная реформа пенсионный возраст


 

Новости партнеров
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения
20 спасателей тушили комнату на Малоохтинском проспекте
На 40 опасных перекрестках в Петербурге поставят камеры
Весь экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб
Съемки индийского боевика перекроют улицы в центре Петербурга
Петербургский центр Алмазова завершает прием пациентов с COVID-19