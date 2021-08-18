Мужчина на пляже накинулся с ножом и отобрал телефон

Мужчина на пляже накинулся с ножом и отобрал телефон
Неизвестный злоумышленник, угрожая ножом, украл мобильный телефон и скрылся. «Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция в Петербурге у дома 16 по ул. Маршала Захарова «по горячим следам» по подозрению в разбое задержала неработающего 30-летнего мужчину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию обратился 18-летний молодой человек с заявлением. Накануне на пляже Финского залива (Балтийский бульвар д. 4) неизвестный злоумышленник, угрожая ножом, украл его мобильный телефон «Самсунг Гелакси А 12» и скрылся с места происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые, угрожая ножом, обокрали мужчину. 13 августа, днем, в полицию обратился 34-летний уроженец Мурманской области. Он рассказал, что с ним случилось днем ранее. Оказалось, что гостя Петербурга таксист и его знакомый ограбили, забрав золотые часы и дорогостоящий телефон. Общая сумма материального ущерба составила 57 тыс. рублей.

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