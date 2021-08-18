Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Выборге

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Выборге
Девочку госпитализировали после ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Выборге произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей. В результате аварии пострадал пятилетний ребенок.

Дорожный инцидент случился во вторник, 18 августа, на Ленинградском шоссе. Водитель Duster’а не предоставил Mondeo преимущество при повороте на разрешающий сигнал светофора, что привело к столкновению.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате удара девочка получила перелом свода черепа, закрытый перелом лба и закрытую черепно-мозговую травму.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на перекрестке Крыленко и Октябрьской пострадал ребенок.

выборг дтп пострадал ребенок


 

Новости партнеров
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Горбачев назвал организаторов путча ответственными за развал СССР
Домашнему насилию в Петербурге подвергаются порядка 30% мужчин
Неизвестный надругался над четырехлетним ребенком на Парашютной
В Петербурге сожитель пырнул отверткой живот женщины
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Выборге
В Невском районе мужчины решили пострелять у автомойки
Школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской
Мужчина на пляже накинулся с ножом и отобрал телефон