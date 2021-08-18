Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Выборге

В Выборге произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей. В результате аварии пострадал пятилетний ребенок.

Дорожный инцидент случился во вторник, 18 августа, на Ленинградском шоссе. Водитель Duster’а не предоставил Mondeo преимущество при повороте на разрешающий сигнал светофора, что привело к столкновению.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате удара девочка получила перелом свода черепа, закрытый перелом лба и закрытую черепно-мозговую травму.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на перекрестке Крыленко и Октябрьской пострадал ребенок.