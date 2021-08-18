Неизвестный надругался над четырехлетним ребенком на Парашютной

Неизвестный надругался над четырехлетним ребенком на Парашютной
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга неустановленный человек надругался над 4-летней девочкой.

Об этом 13 августа правоохранителям сообщил психолог горячей линии «Ребенок в опасности». По ее словам, неизвестный изнасиловал четырехлетнего ребенка в квартире одного из домов на Парашютной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 августа по факту сексуального насилия над ребенком возбудили уголовное дело.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове мужчина надругался над 11-летней девочкой и сам вызвал полицию. Он заявил, что к нему в дверь ломятся неизвестные.

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