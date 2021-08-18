В Петербурге жена обвинила мужа в домогательстве дочки

Полиция Санкт-Петербурга нагрянула в дом на набережной реки Фонтанки. Жена обвинила мужа в сексуальном домогательстве дочки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в начале 2013 года ее муж гражданин Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Мужчину опросили и отпустили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга неустановленный человек надругался над 4-летней девочкой. Об этом 13 августа правоохранителям сообщил психолог горячей линии «Ребенок в опасности». По ее словам, неизвестный изнасиловал четырехлетнего ребенка в квартире одного из домов на Парашютной улице. 17 августа по факту сексуального насилия над ребенком возбудили уголовное дело.