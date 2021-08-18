В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Так, осенью жители России смогут выиграть по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш денег будет с 1 сентября по 1 декабря этого года на основании данных Единого регистра вакцинированных по личному номеру. Всего выберут тысячу счастливчиков старше 18 лет. Об этом сообщает сайт правительства России.

Розыгрыш проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты станут известны там же и в СМИ. Победителей будут выбирать из жителей России, которые участвовали в прививочной кампании до момента проведения розыгрыша.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 722 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 208 535 803 человек.