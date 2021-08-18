В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19
Розыгрыш проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Так, осенью жители России смогут выиграть по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш денег будет с 1 сентября по 1 декабря этого года на основании данных Единого регистра вакцинированных по личному номеру. Всего выберут тысячу счастливчиков старше 18 лет. Об этом сообщает сайт правительства России.

Розыгрыш проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты станут известны там же и в СМИ. Победителей будут выбирать из жителей России, которые участвовали в прививочной кампании до момента проведения розыгрыша.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 722 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 208 535 803 человек.

вакцинация коронавирус победители правительство россии розыгрыш


 

Новости партнеров
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России коронавирус подтвердился еще у 20 914 человек
На КАД собрались многокилометровые пробки
С 20 по 24 августа перекроют две полосы КАД у проспекта Культуры
Физики из США построили математическую модель «полезного» мытья рук
Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь
Автомобилист сбил незнающего ПДД 15-летнего скутериста под Приозерском
В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19
Йогурт и беседа: ученые выяснили, как пенсионерам уберечься от деменции