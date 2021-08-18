В мире коронавирусом заразились более 208,5 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 208,5 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 722 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в среду, 18 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 208 535 803 человек, скончались от вируса 4 381 717человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 37 009 359 человек заразились, 623 297 умерли. На втором месте находится Индия: 32 250 679 инфицированных, 432 079 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватил 20 416 183 жителя, умерли 570 598 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 551 934 инфицированных, скончались от COVID-19 169 169 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID станет сезонным заболеванием.

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