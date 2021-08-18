В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID станет сезонным заболеванием

В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID станет сезонным заболеванием
Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус может стать сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Алесандр Горелов.

По его словам, вирус перестанет так быстро мутировать, если получится достичь коллективного иммунитета. С большой скоростью вирус меняется только в неиммунном организме.

Как сообщили «РИА Новости», член-корреспондент РАН отметил, что основные данные о коронавирусе уже получены, однако он продолжает меняться, поэтому ставить точку еще очень рано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет в 80–90% в России может быть достигнут в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

коллективный иммунитет коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

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