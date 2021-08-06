В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID

В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
В стационары попадают в основном невакцинированные пациенты. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коллективный иммунитет в 80–90% в России может быть достигнут в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

По его словам, процесс формирования коллективного иммунитета зависит от граждан. И добавил, что на данный момент это одна из приоритетных задач.

Как сообщил ТАСС, Фисенко подчеркнул, что в стационары попадают в основном невакцинированные пациенты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ призвала страны не заставлять делать прививку от COVID при поездках за рубеж.

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