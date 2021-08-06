ВОЗ призвала страны не заставлять делать прививку от COVID при поездках за рубеж

ВОЗ призвала страны не заставлять делать прививку от COVID при поездках за рубеж
Представитель ВОЗ заявил, что ограничение поездок станет лишь «еще одним пунктом дискриминации». Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

Вакцинацию от COVID-19 не стоит делать обязательным условием для поездок за рубеж. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич.

По его словам, на данный момент в мире отсутствует равный доступ к вакцинам против COVID-19, поэтому вакцинация не может быть обязательным условием для поездок.

Как сообщил ТАСС, представитель ВОЗ подчеркнул, что странам «не следует добавлять еще один пункт дискриминации».

При этом организация поддерживает введение цифровой сертификации вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 22 660 тыс. случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 163 301 граждан РФ.

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