В России за сутки выявили 22,6 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 660 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 402 564.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 163 301 граждан РФ. За сутки полностью выздоровел и получил отрицательные тесты 20 141 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 720 353.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1909 случаев. Лидером стала Москва — 2583 случая. На третьем месте Московская область — 1394.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболело 200,7 млн человек.