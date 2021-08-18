Автомобилист сбил незнающего ПДД 15-летнего скутериста под Приозерском

Автомобилист сбил незнающего ПДД 15-летнего скутериста под Приозерском
Мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Приозерском районе Ленобласти несовершеннолетний водитель скутера попал под колеса автомобиля. Юного байкера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 17 августа, в 13:20 на 46 километре автотрассы «Саперное — Кузнечное». 15-летний житель поселка Севастьяново ехал на скутере «Шторм-Л». Он выезжал со второстепенной дороги на главную, но не предоставил преимущества в движении Daewoo Nexia. Машиной управлял 37-летний житель Приозерска.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате аварии подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану левого колена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей. Пострадал пятилетний ребенок.

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