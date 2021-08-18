Полиция задержала таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту

Сотрудники полиции задержали недобропорядочного таксиста, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту
В результате наезда инспектор травмировался и получил сотрясение мозга. Таксист скрылся с места аварии. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает Комитет по транспорту.
Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков поблагодарил начальника Управления МВД России по Центральному району Северной столицы и Ленобласти Андрея Гаврилова и сотрудников полиции.
Он сообщил, что каждый день сотрудники комитета эвакуируют по полсотни машин. Иногда приходится сталкиваться с негативом недовольных автомобилистов. В ведомстве пообещали заняться обучением по самообороне сотрудников.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге завершён первый этап работ.