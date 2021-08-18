Полиция задержала таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту

Полиция задержала таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту
В Комитете по транспорту пообещали заняться обучением по самообороне сотрудников. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали недобропорядочного таксиста, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту

В результате наезда инспектор травмировался и получил сотрясение мозга. Таксист скрылся с места аварии. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков поблагодарил начальника Управления МВД России по Центральному району Северной столицы и Ленобласти Андрея Гаврилова и сотрудников полиции.

Он сообщил, что каждый день сотрудники комитета эвакуируют по полсотни машин. Иногда приходится сталкиваться с негативом недовольных автомобилистов. В ведомстве пообещали заняться обучением по самообороне сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге завершён первый этап работ.

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