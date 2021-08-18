Астролог предостерегла россиян от полётов на самолете в конкретные числа августа: возможно крушение

Астролог Алена Никольская советует россиянам избегать воздушных полетов в определенные числа августа. Из-за сильной негативной энергетики вероятность крушений в эти дни особенно высока. Прогноз специалиста подтверждается пугающей статистикой катастроф — только с начала месяца рухнули несколько лайнеров по всему миру.

На прошлой неделе рухнул вертолет с туристами на Камчатке, в минувшие выходные разбился пожарный самолет в Турции, а 17 августа возле аэродрома Кубинка потерпел крушение военный самолет — все эти трагедии эксперт связывает с энергетическим напряжением августа.

По словам Никольской, на протяжении всего Уран, отвечающий за небо и технические устройства (включая вертолеты и самолеты), конфликтует с Сатурном, который влияет на порядок и организацию. Кроме того, Уран может с легкостью порушить все ваши, даже самые продуманные планы, из-за чего роль Сатурна в этом году существенно искажена. В такие периоды чаще всего происходят различные технические неполадки, рассказала астролог «Пятому каналу».

В ближайшие время самые опасные дни ожидаются 24 августа. Негативный аспект начнется еще в полнолуние 22-го числа, но своего апогея достигнет два дня спустя. Напряжение, скорее всего, будет сопровождать любые планы и поездки — стоит быть готовым к переносам и даже отменам путешествий в последние минуты. Со спокойной душой отправляться куда-либо на самолете астролог советует не раньше 28 августа.

Однако неблагоприятные для полетов периоды прослеживаются до конца года: с 5 по 8 и с 18 по 21 октября, со 2 по 5 и с 10 по 13 ноября и с 12 по 15 декабря.

Добавим, однако, что наука осторожно относится к прогнозам астрологов, считая их бездоказательными, поэтому в данном случае успех запланированного во многом зависит от вашего настроя и склонности верить в различные знаки или приметы.