Минздрав поддержал создание перинатального центра на Вавиловых

Российский Минздрав поддержал проект строительства перинатального центра в Калининском районе Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе петербургского правительства, накануне прошло совещание с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко. Власти одобрили медико-техническое задание по инвестиционному проекту создания перинатального центра. Новое медучреждение может появиться на базе родильного дома №17 на улице Вавиловых.
Мощность будущего перинатального центра составит 260 коек, также будет работать женская консультация. Этот центр может стать одним из наиболее современных и крупных в Петербургу.
Построить перинатальный центр в Калининском районе решили после многочисленных обращений петербуржцев.
В перинатальном центре появятся медико-генетическая консультация с лабораторией, неонатологический стационар, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино осенью начнут строить новую поликлинику.