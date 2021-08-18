По состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий

По состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий
С полным списком региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, можно ознакомиться в разделе "Политические партии" на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Согласно информации, представленной в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, по состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий.

С полным списком региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, можно ознакомиться в разделе «Политические партии» на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России. ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 394 человек.

новости СПб политические партии санкт-петербург Санкт-Петербургская избирательная комиссия.


 

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