Состоялось 41-е заседание ЦИК России

12 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 394 человек.

ЦИК России зарегистрировала:

уполномоченных представителей политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в количестве 2 человек;

уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в количестве 10 человек;

уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 9 человек;

уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам в количестве 25 человек.

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам в количестве 1 человека.

Центризбирком исключил Александра Глискова из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

О проведении жеребьевок

Комиссия утвердила Порядок проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Жеребьевка состоится 16 августа 2021 года в 12.00 в ЦИК России.

Центризбирком постановил провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций 17 августа 2021 года в 13.00 в зале заседаний ЦИК России.

Жеребьевка по распределению печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях состоится 18 августа 2021 года в 13.00 в зале заседаний ЦИК России.

Другие вопросы

Комиссия приняла к сведению решение Президиума Генерального совета «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о назначении Максима Жаворонкова членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса.

ЦИК России назначила Александра Ноздрина членом Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Центризбирком утвердил Разъяснения порядка назначения наблюдателей Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года.