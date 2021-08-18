Роскачество выявило мошенников в соцсети: они обманывают школьников через игровых ботов

Роскачество выявило мошенников в соцсети: они обманывают школьников через игровых ботов
Самый популярный мошеннический бот на данный момент - GameBot. Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества обнаружили, что в социальной сети «ВКонтакте» орудуют мошенники, чьей целевой аудиторией стали школьники. Аферисты предлагают детям быстрый заработок с помощью игровых ботов.

Как объяснил в пресс-службе ведомства, эксперты запротоколировали несколько примеров рекламы, публикуемой в сообществах «ВКонтакте», основными участниками которых являются несовершеннолетние. В основном, мошеннические схемы завлекают школьников в группах, посвященных популярным сериалам, искусству, татуировкам и другим подобным темам.

Рекламные публикации представляют собой якобы реальные диалоги пользователей. Они рассказывают о прибыли, которую им принесли игровые боты. «Игра» предлагает добывать некие «алмазы», которые потом можно перевести в реальные деньги. Вскоре, однако, бот заявляет, что для вывода средств нужно пригласить друзей, оплатить VIP-доступ или внести комиссию за «конвертацию». Как только средства поступают на счет, аккаунт блокируется вместе с заработанными игроком деньгами.

Оказывается, в пользовательском соглашении указано, что разработчики не несут ответственности за осуществление выплат, но большинство школьников, к сожалению, не вникают в условия, желая быстро и легко заработать.

В Роскачестве рекламу сочли «введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в нерегулируемые законом финансовые активности, регулируемые только «личным субъективно-оценочным мнением» разработчиков». Информацию о потенциальных мошеннических действиях уже направили в Роскомнадзор и руководству «ВКонтакте».

Администрация соцсети уже проверила сообщество, которому принадлежит «алмазный» бот, и заблокировала его. В ближайшее время модераторы проверят на возможные нарушения подобного характера и другие группы.

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