ЦИК России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что с 21 августа 2021 года начинается следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация в средствах массовой информации. Фото: ЦИК России

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что с 21 августа 2021 года начинается следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация в средствах массовой информации. Фото: ЦИК России

17 августа 2021 года ЦИК России провела жеребьевку по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание.

«Начинается самый важный период агитации. И хотелось бы, чтобы федеральные каналы показали все партии, которые будут участвовать в выборах, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться с политическим спектром, со всеми партиями, − сказала Председатель ЦИК России Элла Памфилова. − Это основное право наших избирателей − знать все о кандидатах. Мы же, в рамках своей компетенции, будем вести мониторинг использования кандидатами и партиями эфирного времени».

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что с 21 августа 2021 года начинается следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация в средствах массовой информации. При этом агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнется с 23 августа.

«По закону на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни на каждом из восьми каналов вещания. Не менее половины эфирного времени отводится на проведение совместных агитационных мероприятий между партиями – для дебатов. Остальная часть эфирного времени отводится для размещения предвыборных агитационных материалов, то есть для роликов политических партий», − отметила Наталья Бударина.

После того, как по итогам жеребьевки будут подписаны необходимые протоколы, ЦИК России составит график выхода в эфир дебатов и роликов. График будет утвержден на заседании ЦИК России 19 августа, а 20 августа опубликован в «Российской газете».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий.