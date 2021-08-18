ЦИК России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями

ЦИК России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями
Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что с 21 августа 2021 года начинается следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация в средствах массовой информации. Фото: ЦИК России

17 августа 2021 года ЦИК России провела жеребьевку по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание.

«Начинается самый важный период агитации. И хотелось бы, чтобы федеральные каналы показали все партии, которые будут участвовать в выборах, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться с политическим спектром, со всеми партиями, − сказала Председатель ЦИК России Элла Памфилова. − Это основное право наших избирателей − знать все о кандидатах. Мы же, в рамках своей компетенции, будем вести мониторинг использования кандидатами и партиями эфирного времени».

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что с 21 августа 2021 года начинается следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация в средствах массовой информации. При этом агитация в рамках бесплатного эфирного времени начнется с 23 августа.

«По закону на каждую политическую партию выделяется по часу эфирного времени в рабочие дни на каждом из восьми каналов вещания. Не менее половины эфирного времени отводится на проведение совместных агитационных мероприятий между партиями – для дебатов. Остальная часть эфирного времени отводится для размещения предвыборных агитационных материалов, то есть для роликов политических партий», − отметила Наталья Бударина.

После того, как по итогам жеребьевки будут подписаны необходимые протоколы, ЦИК России составит график выхода в эфир дебатов и роликов. График будет утвержден на заседании ЦИК России 19 августа, а 20 августа опубликован в «Российской газете».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий.

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