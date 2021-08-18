В выходные на фестивале в Ленобласти выступят Бутусов и «Чайф»

В эти выходные 21-22 августа в Ленинградской области пройдет музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

Симфонический open-air состоится в Центре активного отдыха «Туутари Парк» в Ломоносовском районе.

Фестиваль стартует в субботу, 21 августа, в 17:00. Главным героем первого дня станет Вячеслав Бутусов. Он выступит не только со своими хитами в симфонической обработке, но и со своей симфонической музыкой. В первый день гостей фестиваля также ждет салют в 22:00.

Гала-концерт сыграют солисты Метрополитен-опера, «Санкт-Петербург Опера», Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, театра «Геликон опера».

Второй день «Дыма над водой» будет посвящен 40-летию Ленинградского рок-клуба. На сцену выйдут участники рок-клуба «Оле Лукойе», «Джунгли», группы «АукцЫон», «Чайф» и «Цветы».

Вход на фестиваль будет бесплатным. Для этого понадобится отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Наличие документов нужно подтвердить на портале Яндекс.Афиша.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Царском селе пройдет закрытие фестиваля «Опера – всем».