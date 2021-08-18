Три секрета молодости нестареющей 72-летней Пугачевой

Каждое появление певицы Аллы Пугачевой на публике или ее новый снимок в соцсетях вызывают волну дискуссий. Не стало исключением селфи, которым артистка поделилась пару часов назад. На нем Примадонна без стеснения демонстрирует первые морщинки у глаз.

Поклонники недоумевают: как звезде удается выглядеть так свежо в своем солидном возрасте? Обычно Примадонна отказывается комментировать вопросы об операциях и походах к косметологам. Она уверяет, что залог прекрасного внешнего вида – это радость, которую дарят ее дети, Лиза и Гарри.

Безусловно, отличное настроение красит человека, но к каким хитростям прибегает Алла Пугачева, чтобы так хорошо выглядеть?

Носит парики и виниры

Даже самые богатые звезды, увы, ничего не могут поделать с некоторыми возрастными изменениями. Но если прибегнуть к маленьким хитростям, то можно запросто визуально помолодеть как минимум на 10 лет.

Певица Алла Пугачева, судя по всему, не очень довольна внешним видом своих волос. Чтобы скрыть этот недостаток от глаз публики, артистка довольно часто носит парики, благодаря которым прическа вновь становится объемной и выглядит ухоженно.

На париках Примадонна не остановилась и занялась своими зубами. Чтобы улыбка оставалась обезоруживающей и белоснежной, звезда уже несколько лет носит виниры.

Делает мелкие операции и иногда фотошопит снимки

Певица Алла Пугачева не раз отрицала слухи о том, что якобы делает серьезные операции, позволяющие ей молодо выглядеть. Она уверяет, что ей противопоказан общий наркоз, поэтому Примадонна отдает предпочтение «легким операциям», пишет «7Дней». При этом артистка не перечисляет, о каких именно манипуляциях идет речь.

Чтобы сохранять имидж молодой 72-летней звезды, Пугачева также не раз прибегала к фотошопу и применению различных фильтров. Благодаря этому кожа звезды выглядит идеально ровной, но кто из нас не без греха?

Следит за питанием и старается отдыхать

За последние годы певица Алла Пугачева заметно похудела – предположительно на 18, а то и 20 килограммов, пишет «Домашний очаг». Журналисты выяснили, что артистка придерживается бессолевой диеты. Также звезда старается не есть на ночь, соблюдать режим дня и устраивать порой разгрузочные дни. При этом Пугачева признается, что иногда может себе позволить кусочек торта или посиделки за праздничным столом.

Ради детей, Лизы и Гарри, Примадонна также ушла со сцены и теперь практически не появляется на федеральных каналах. Очевидно, певица теперь бережет силы и энергию, которые всю жизнь до этого растрачивала на любимого слушателя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Стефанович.