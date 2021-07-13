Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Стефанович

Умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Стефанович
Он режиссер таких картин, как: «Начни сначала», «Душа», «Кураж», «Осенний блюз» и другие. Фото: скрин программа "Зеркало для героя" на НТВ.

Российский режиссер и сценарист Александр Стефанович умер в возрасте 76 лет. Культурный деятель умер в больнице имени Бахрушиных. Именно туда его доставила машина скорой помощи с сильным поражением легких.

В больницу режиссер попал в начале месяца. У него обнаружили COVID-19. Стефанович долго не обращался к врачам, хоть и заболел в июне. Когда ему стало совсем плохо, его госпитализировали в больницу в Сокольниках. Об этом сообщает kp.ru.

Александр Стефанович был вторым мужем примадонны Аллы Пугачевой. Они были женаты три года, в конце 70-х. Работал также в жанре музыкального фильма. Он режиссер таких картин, как: «Начни сначала», «Душа», «Кураж», «Осенний блюз» и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник Кошелохов умер в Мариинской больнице от COVID-19. Об утрате таланта сообщила подруга художника Марина Колдобская в Facebook.

Александр Стефанович кино коронавирус музыка смерть


 

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