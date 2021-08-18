Что известно про новую избранницу скандального блогера Саши Шпака?

Еще недавно поклонники блогера Саши Шпака наблюдали за драмой, разворачивающейся в его личной жизни. Известный блогер объявил о расставании с супругой Масей, в браке с которой состоял около шести лет.

Шпак очень переживал и эмоционально высказывался о болезненном прощании с любимой женщиной, но как только оформил развод показал подписчикам свою новую избранницу.

Милую фотографию блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На ней Шпак нежно обнимает женщину и целует ее в губы. В посте Александр признается, что наконец-таки счастлив, но поклонники не верят в его искренность.

«Смотрю я на все это и сказать хочу: наигранность и показуха», «Издалека копия Мася, только выше», «А фоткала Иринка», — пишут пользователи, намекая на желание бывших супругов «похайпить» на теме своего расставания.

Правда ли Александр влюблен или нет – покажет время. Сейчас он выглядит на самом деле счастливым и вовсю делится подробностями личной жизни.

Женщину, признается Шпак во время прямой трансляции в Instagram, зовут Диана. Он не стал рассказывать, сколько ей лет, но заверил, что она не так молода, как всем кажется по снимкам и сториз. Блогер дал понять, что Диана, как и он сам, любит тренироваться в зале. Он уверен, что женщину не волнуют его репутация и хейтерские комментарии, потому что она мало сидит в социальных сетях и предпочитает реальную жизнь виртуальной.

При этом Шпак добавляет, что познакомился с Дианой именно благодаря Instagram – они общались сначала в социальной сети, а затем созвонились по видеосвязи. Знакомство случилось 11 июля и вот, спустя месяц, Шпак решил поделиться радостной новостью с фанатами.

Напоминаем, что развод Саши и Маси Шпак был скандальным. Инициатором расставания была блогерша, которая в интервью каналу «Super» обвинила бывшего супруга в психологическом давлении и манипуляциях. Александр, комментируя нападки, заверил, что Мася в последнее время была холодна с ним, но большую часть брака они были счастливы вместе. Сейчас бывшие супруги продолжают общаться – Саша и Мася занимаются общим бизнесом и частенько выкладывают друг друга в сториз. Это, в свою очередь, провоцирует сплетни о расставании ради пиара.

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