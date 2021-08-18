Трансляцию Олимпиады в России посмотрели 200 тысяч абонентов МегаФона

Больше всего фанаты болели за россиян в соревнованиях по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике. Фото: Baltphoto/Антон Ваганов

Больше всего фанаты болели за россиян в соревнованиях по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике. Фото: Baltphoto/Антон Ваганов

В этом году, впервые в истории, увидеть Олимпиаду можно было только через призму телеэкранов или смартфонов. По данным аналитиков МегаФона, к прямой интернет-трансляции главного спортивного события года подключилось всего 200 тысяч человек – абонентов оператора со всей России. Основная причина низкой активности – зрители проспали Олимпиаду.

МегаФон, с использованием инструментов BigData, проанализировал обезличенные данные по просмотрам прямой трансляции олимпийских игр на основных онлайн-площадках – «Матч ТВ», «Первый канал», tele-sport.ru и smotrim.ru (Россия-1).

Всего на просмотр главного спортивного события года абоненты МегаФона потратили свыше 116 тысяч Гигабайт интернет-трафика, из которого 89% пришлось на долю смотрения с помощью смартфонов. При этом важнейшее мировое событие собрало в онлайне в 2 раза больше зрителей, чем европейский турнир по футболу: за ЧЕ-2020 следило 95 тысяч человек в стране.

Из-за разницы часовых поясов большая часть соревнований в России транслировалась в ночное время, а днем активнее всех за спортивными баталиями с экрана следили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области. Суммарно они израсходовали 45 тысяч Гигабайт. Также в топ активных болельщиков попали:

Самарская область (3,5 тысяч Гигабайт);

Свердловская область (3,1 тысяч Гигабайт);

Нижегородская область (2,6 тысяч Гигабайт);

Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, Красноярский край, Республика Татарстан и Ростовская область, в каждом из которых прокачали в среднем 2,3 тысяч Гигабайт. Вопреки традициям церемонии открытия и закрытия Олимпиады стали аутсайдерами онлайн-смотрения у россиян. Не пользовались популярностью у зрителей и проходящие в эти дни спортивные мероприятия, среди которых, в том числе, заключительный этап командных соревнований по художественной гимнастике среди женщин.

Больше всего спортивные фанаты болели за россиян в соревнованиях по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике, состоявшихся 27-28 июля и 3 августа. На просмотр олимпийских баталий в этих дисциплинах болельщики потратили около 30 тысяч Гигабайт. Не меньшее внимание привлекла борьба за медали в стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и водном поло, проходившая 25 и 26 июля. На них пользователи израсходовали почти 18 тысяч Гигабайт трафика.