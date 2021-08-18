Журналисты Peterburg2 создали интерактивную карту игровых площадок для особенных детей

В Северной столице на сегодняшний день проживают 21,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Более восьми тысяч из них инвалиды. После недавнего скандала, когда петербурженка прогнала детей с инвалидностью с детской площадки, журналисты одного из изданий города решили выяснить, сколько в Петербурге на данный момент существует специализированных детских площадок.

В городе есть 156 детских адаптивных площадок. Больше всего они расположены в Выборгском районе. Их там 29. «Серебро» рейтинга у Калининского района (23 площадки). И третье место по числу спецплощадок у Невского района. Там их 21 штука. Об этом сообщает Peterburg2.

Единственный район, в котором нет детских адаптивных площадок — это Кировский район. Информацию подтвердили и администрации района.

Меньше всего в Северной столице детских адаптивных площадок находится на территории Пушкинского района, Фрунзенского района, Курортного района, Колпинского района, Приморского района, Василеостровского района и Петродворцового района. Там всего по три площадки для детей с ограниченными возможностями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница «Балтийской жемчужины» Наталья Липская рассказала, что не хотела оскорблять детей-аутистов, а лишь защищала «напуганную» внучку и отстаивала «свою территорию».