С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом

С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом
Кинотеатры смогут запрещать проносить в залы лазерные указки. Фото: Pixabay

Правительство России утвердило новый документ, касающихся работы кинотеатров. Интнересно, что предыдущий подписали более 25 лет назад.

С весны следующего года в кинотеатрах страны зрителей будут предупреждать о продолжительности рекламы и трейлеров перед фильмами. Данные будут расположены у касс кинотеатров. Так жителям России будет проще рассчитывать свое время. Например, чтобы не опоздать на фильм. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Россияне смогут узнать на кассе или сайте кинотеатра технические характеристики помещений. Так, 2022 года кинотеатры будут обязаны доносить до зрителей данные о наличии фильмов для людей с нарушениями слуха или зрения.

Все эти правила будут действовать шесть лет со дня вступления в силу закона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга приостановил работу кинотеатра «Мираж».

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