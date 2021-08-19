В Петербурге утренние пробки составили 3 балла

В Петербурге утренние пробки составили 3 балла
Дорожная ситуация в Петербурге 19 августа. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 19 августа пробки оцениваются на три балла. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на КАД. Заторы образовались на Садовой, набережной Обводного канала и в районе Московского вокзала.

Движение затруднено на севере Петербурга пробка на проспекте Энгельса и на Планерной. На юге города «стоит» местами Московское шоссе и Московский проспект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Курортному районе пенсионерку обманули на полмиллиона рублей
Мужчина попал в больницу с порезанной шеей после нападения в «Сосновке»
В Петербурге утренние пробки составили 3 балла
На Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве
Петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком
Труп с огнестрельным ранением нашли на Маршала Казакова
Каршеринг снес светофор и уехал на эвакуаторе на Юрия Гагарина
На КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины