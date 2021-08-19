В Петербурге утренние пробки составили 3 балла

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 19 августа пробки оцениваются на три балла. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на КАД. Заторы образовались на Садовой, набережной Обводного канала и в районе Московского вокзала.

Движение затруднено на севере Петербурга пробка на проспекте Энгельса и на Планерной. На юге города «стоит» местами Московское шоссе и Московский проспект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.