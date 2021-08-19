Психбольной петербуржец добровольно сдал водительские права

У водителя изъяты права. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

У водителя изъяты права. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

По решению суда у водителя с психическим заболеванием изъяты права. Он сдал их добровольно.

Об этом стало известно в четверг, 19 августа. Судебные приставы обязали 46-летнего петербуржца вернуть права в Госавтоинспекцию. Такое решение принял суд по иску прокуратуры из-за заболевания мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, претензии к петербуржцу выставила прокуратура. Выяснилось, что должник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В результате суд пришел к выводу о том, что управление автотранспортным средством петербуржцем создает реальную угрозу возникновения ДТП.

Горожанина уведомили о наличии в отношении него исполнительного производства о возврате прав. В течение установленного срока он добровольно сдал удостоверение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы отобрали у петербуржца водительские права, чтобы тот погасил долг перед ребенком