Крест в Матвеевском саду сломал сбежавший из-под домашнего ареста

Полицейские Петербурга задержали мужчину, сломавшего памятный крест в Матвеевском саду. Он гулял там пьяный, сбежав из-под домашнего ареста.

Инцидент с крестом произошел 7 августа, а 18 числа полицейские из Центра противодействия экстремизму выяснили, кто тому виной. Задержанным оказался безработный 44-летний уроженец Ярославля, который живет на Большой Пушкарской.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранителям мужчина рассказал, что сломал крест случайно. Он якобы хотел зажечь у креста лампадку во время прогулки, но потерял равновесие и облокотился на деревянный крест, чтобы не упасть. В результате конструкция сломалась и упала на землю. Сам мужчина поспешил скрыться.

Теперь мужчина рискует стать фигурантом еще одного уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в полицию о происшествии в Матвеевском саду заявила 49-летняя женщина, работающая дворником.