Партии «Новые люди» добилась регистрации Ольги Герасиной на выборах в Петербурге

Во время голосования против выступили только единороссы и представители старой парламентской «оппозиции».

Во время голосования против выступили только единороссы и представители старой парламентской «оппозиции».

Горизбирком Петербурга, несмотря на противодействие «Единой России», зарегистрировал в качестве кандидата в депутаты представителя «Новых людей», юриста Ольгу Герасину. Вышестоящая комиссия отменила ранее принятое решение ТИК. В партии считают, что причиной первоначального отказал было отнюдь не качество подписных листов, а политические мотивы.

Ольга Герасина в округе будет конкурентом единоросса Дениса Четырбоку — правой руке нынешнего спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. В партии «Новые люди» уверены, что именно единороссы стояли за решением ТИКа. Как указала «Фонтанка», часть избирательной комиссии — лояльные Четырбоку люди, например, среди них есть и его бывший помощник.

Макаров неоднократно публично жаловался, что «Новые люди» мешают «Единой России» на этих выборах. Последний раз — накануне. Именно с подачи представителей партии власти Заксобрание решило обратиться в ЦИК с просьбой о проверке регистрации регионального списка «Новых людей». Документ был внесен на рассмотрение Юрием Бочковым — соперником Дмитрия Павлова в 24 округе, который также является лидером общегородского списка «Новых людей»

«Я лично собирала подписи, общалась с людьми, видела огромную поддержку. Многие петербуржцы хотят изменений и готовы голосовать за «Новых людей», потому что, по их мнению, мы олицетворяем перемены. Поэтому сегодняшнее решение Горизбиркома закономерно. Нельзя было проигнорировать собранные мной и десятками волонтеров подписные листы», — отметила в ответ на решение о своей регистрации Ольга Герасина.

Ольга Герасина также участвует в выборах и как один из лидеров общегородского списка «Новых людей». Его Горизбирком зарегистрировал 11 августа. Хотя и здесь представители «Единой России» хотели устранить прямого конкурента. Во время голосования против выступили только единороссы и представители старой парламентской «оппозиции».

«Мы и есть главная проблема «Единой России» на этих выборах. Своими подписями нас уже поддержали тысячи людей. Список партии зарегистрирован, как и все другие кандидаты, подавшие подписи в одномандатных округах. В своей команде по 17 округу мы были уверены, поэтому ожидали восстановления Ольги Герасиной на выборах», — отметил лидер списка «Новых людей» Дмитрий Павлов.

17 округ Петербурга уже на раз фигурировал в новостях как скандальная выборная территория. Особо много сообщений было в 2019 году — на выборах депутатов муниципальных советов. Тогда в муниципалитетах, считающихся подконтрольными единороссу Денису Четырбоку, буквально «пропадали» избирательные комиссии, появлялись искусственные очереди, а подписные листы независимых кандидатов куда-то испарялись. ЦИК направил в Петербург проверку, но глобально ситуация не поменялась. После тех выборов Элла Памфилова в интервью «Российской газете» назвала происходившее на выборах в Санкт-Петербурге муниципально-электоральным бандитизмом.

Выборов в Госдуму восьмого созыва, а также в Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября в связи эпидемиологической обстановкой. Горизбирком Петербурга уже зарегистрировал списки «Новых людей», «Яблока», РПСС, Партии Роста, «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 6 августа 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий