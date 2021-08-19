Японский актер из «Убить Билла» Сонни Тиба умер от коронавируса

Японский актер из &#171;Убить Билла&#187; Сонни Тиба умер от коронавируса
Сонни Тиба умер на 83-м году жизни. Фото: кадр из фильма "Убить Билла"

Японский актер, режиссер и мастер боевых искусств Сонни Тиба (настоящее имя Садахо Маэда) скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сегодня сообщает японское издание Japan Times. Тиба полторы недели назад был госпитализирован в больницу с пневмонией. Его состояние оставалось без улучшений. У него диагностировали коронавирус, который и стал причиной его смерти.

Тиба в студенческие годы получил черный пояс по карате. Он получил известность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах. Сначала он снимался у себя на родине, а затем вышел на международную сцену.

Актер принял участие в съемках более 125 фильмов. Наиболее известен по роли мастера мечей в фильме «Убить Билла» (2003), а также дяди Камата в картине «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006).

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