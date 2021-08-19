В МВД предлагают упростить правила техосмотра

В МВД предлагают упростить правила техосмотра
Порядок техосмотра авто предлагают упростить. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением упростить процедуру техосмотра автомобилей, отменив ряд обязательных проверок.

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство предлагает перестать проверять наличие повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста. Кроме того, хотят отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Также предлагается не проверять наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Эксперты считают, что отмена этих проверок позволит сократить время техосмотра и снизить расходы операторов, поскольку те смогут отказаться от некоторого оборудования.

Инициатива находится на обсуждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД задумали изменить билеты на экзамене на права.

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