Россиянам рассказали о «рабочем инструменте» при лечении COVID-19

Павлова отметила, что сейчас почти все мировое сообщество врачей придерживается этого протокола. Фото: pixabay

Павлова отметила, что сейчас почти все мировое сообщество врачей придерживается этого протокола. Фото: pixabay

Врач клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что медики научились лечить коронавирус, хотя лекарство против ковида еще не создано.

По словам специалиста, в МГУ разработали протокол лечения COVID-19, в основу которого легло использование препаратов для разжижения крови. Он доказал свою эффективность, но существенно этот протокол еще никто не дополнил, передает радио Sputnik.

Павлова отметила, что сейчас почти все мировое сообщество врачей придерживается этого протокола. Врачи МГУ находятся в контакте с учеными из других стран, поэтому протокол разработан на основе знаний не только российских ученых. «Это рабочий инструмент», — заключила врач.

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