В Петербурге четверо мигрантов избили мужчину и грозились убить семью

В Петербурге четверо мигрантов избили мужчину и грозились убить семью
Затем его высадили на перекрестке пр. Луначарского и пр. Культуры с требованием привезти к 22 августа деньги, иначе они убьют его семью. Фото: pixabay

Полиция Санкт-Петербурга задержала четверо граждан Таджикистана, обвиняемых в вымогательстве. Они все живут в одной съемной квартире, не имеют регистрации в городе и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее в полицию обратился 33-летний мужчина, водитель. Накануне у д. 56 корп. 1 по ул. Парашютная его знакомый по имени «Далер» вместе с неизвестными, избили его.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, посадили в автомобиль «Хендай Солярис», где, продолжая избивать, требовали 50 тысяч рублей за его освобождение. Затем его высадили на перекрестке пр. Луначарского и пр. Культуры с требованием привезти к 22 августа деньги, иначе они убьют его семью.

Из травматологического пункта поликлиники № 121 Приморского района поступила телефонограмма, что накануне обратился мужчина, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга множественными ушибами лица после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии покинул больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина избил до полусмерти подростка на Загородном проспекте.

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