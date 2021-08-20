Ученые: эффективность вакцины против коронавируса снижается

В отличие от отсутствия прививки, вакцина обеспечивает, пусть и не стопроцентную, но защиту от ковида. Фото: unsplash

В отличие от отсутствия прививки, вакцина обеспечивает, пусть и не стопроцентную, но защиту от ковида. Фото: unsplash

Британские специалисты выяснили, что эффективность антикоронавирусной вакцины, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech, со временем падает. Хотя, как отмечают эксперты, все же остается достаточно высокой, чтобы снижать риски заражения и тяжелого течения болезни.

Исследователи Оксфордского университета изучили две вакцины против COVID-19, преимущественно используемые за рубежом: Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, после чего ученые пришли к выводу, что привившимся Pfizer/BioNTech со временем, скорее всего, потребуется бустерная прививка.

Оказалось, что первый цикл Pfizer изначально дает лучшую защиту — эффективность препарата после завершения двух этапов вакцинации составляет 85%, тогда как AstraZeneca «на пике возможностей» обеспечивает лишь 68%. Однако, судя по результатам исследования, все не столь однозначно: спустя три месяца после завершения вакцинации двумя дозами эффективность Pfizer снижается до 75% (то есть на 10%), а AstraZeneca — до 61% (то есть лишь на 7%).

В общей сложности, для подтверждения теории оксфордские специалисты с декабря 2020 года по август 2021-го проверили 2,5 млн тестовых мазков, пишет издание Politico. Вместе с тем, как отмечает газета, препараты все еще остаются действующими против дельта-штамма коронавируса.

Возможно, исследование британских ученых повлияет на страны по всему миру: есть вероятность, что власти примут решение обеспечить население третьей бустерной дозой вакцины.

Российские препараты не отстают по продуктивности, а может, в чем-то и превосходят иностранные разработки. Напомним, что ранее gazeta.spb.ru писала об исследовании ученых из Европейского университета, Первого меда, Медицинского института им. С. Березина и Тарусской больницы. Они выяснили, что вакцинация «Спутником V» в пять раз снижает вероятность тяжелого течения инфекции.