На Верности после ДТП иномарки перегородили две полосы движения

На Верности после ДТП иномарки перегородили две полосы движения
ДТП на улице Верности. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе Петербурга две иномарки столкнулись на перекрестке.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 августа, на пересечении улицы Верности и улицы Бутлерова произошло дорожно-транспортное происшествие между «Рено» и «Фольксваген».

Судя по фотографиям, которые сделал очевидец происходящего, у одной из иномарок вздыбился капот.

В настоящий момент неясно, пострадал ли кто-то в результате ДТП. На месте случившегося не заметна ни машина Госавтоинспекции, ни бригада скорой медицинской помощи.

Автомобили заняли две дорожные полосы, чем мешают другим участникам движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Кантемировской улице с лимузином спровоцировало пробку.

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