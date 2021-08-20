В центре Петербурга заметили вело-Жигули

В центре Петербурга заметили вело-Жигули
Вело-жигули в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Петербургские автомобилисты заметили очередной транспорт сборки местных конструкторов. На этот раз по набережной Обводного канала проехал вело-Жигули.

Тест-драйв транспортное средство прошло на городских дорогах в пятницу, 20 августа. Кадрами необычной машины очеивдцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что шедевр соединил в себе кабриолет, жигули и велосипед. Сколько «лошадей» у отечественного авто, понять сложно. Точно можно сказать – сила двух человеческих ног.

В комментариях пользователи оценили необычный транспорт, а также похвалили его создателя за оригинальность и чувство юмора.

«Парень молодец. Руки есть, голова есть, чувство юмора тоже есть», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист устроил массовую аварию на Пограничника Гарькавого.

жигули новости СПб


 

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