В Петербурге мужчина после стрельбы по банкам попал в полицию

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, который решил пострелять по банкам из пневматического ружья.

Инцидент произошел вечером 20 августа, сообщили в ГУ МВД по городу и региону. В полицию поступило сообщение о том, что во дворе д. 34 корп. 1 по ул. Пограничника Гарькавого слышны звуки стрельбы.

Прибывший на место происшествия нарядом ОГИБДД задержал мужчину 1993 года рождения. По его словам, он приобрел пневматическое ружье, после чего решил опробовать его и пострелять по банкам во дворе по месту жительства.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.