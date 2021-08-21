В Петербурге мужчина после стрельбы по банкам попал в полицию

В Петербурге мужчина после стрельбы по банкам попал в полицию
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, который решил пострелять по банкам из пневматического ружья.

Инцидент произошел вечером 20 августа, сообщили в ГУ МВД по городу и региону. В полицию поступило сообщение о том, что во дворе д. 34 корп. 1 по ул. Пограничника Гарькавого слышны звуки стрельбы.

Прибывший на место происшествия нарядом ОГИБДД задержал мужчину 1993 года рождения. По его словам, он приобрел пневматическое ружье, после чего решил опробовать его и пострелять по банкам во дворе по месту жительства.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

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