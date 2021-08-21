В Германии автобус с туристами попал в ДТП

Автобус с туристами из Чехии попал в ДТП на юге-востоке Германии. В результате десять человек попали в больницу, сообщило Чешское ТВ.

Дорожный инцидент произошел в районе города Кельхайм в Баварии.

По предварительной информации, автобус съехал с шоссе и упал набок. В результате происшествия два человека получили травмы средней тяжести, восемь – легкие травмы.

Всего в автобусе, по данным турфирмы Čedok, которая является организатором поездки, находилось 34 человека. Причины аварии устанавливаются.

Ожидается, что в ближайшее время за туристами приедет автобус из Чехии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.