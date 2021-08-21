В Германии автобус с туристами попал в ДТП

В Германии автобус с туристами попал в ДТП
Причины аварии устанавливаются.Фото: Pixabay

Автобус с туристами из Чехии попал в ДТП на юге-востоке Германии. В результате десять человек попали в больницу, сообщило Чешское ТВ.

Дорожный инцидент произошел в районе города Кельхайм в Баварии.

По предварительной информации, автобус съехал с шоссе и упал набок. В результате происшествия два человека получили травмы средней тяжести, восемь – легкие травмы.

Всего в автобусе, по данным турфирмы Čedok, которая является организатором поездки, находилось 34 человека. Причины аварии устанавливаются.

Ожидается, что в ближайшее время за туристами приедет автобус из Чехии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поездка на каршеринге обошлась женщине в 180 тыс. рублей
Два подростка на скутере попали под колеса машины
Поймали двоих из семи преступников, сбежавших из психушки в Бурятии
В России за сутки коронавирусом заболела 21 000 человек
В Германии автобус с туристами попал в ДТП
В мире от коронавируса скончалось почти 4,5 млн граждан
У петербуржцев появится доступ к электронным медкартам своих детей
Эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для пожилых