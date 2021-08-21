Застрявший под мостом на Боровой грузовик собрал пробку

Застрявший под мостом на Боровой грузовик собрал пробку
Грузовик застрял под мостом. Фото: vk.com/spb_today

Под железнодорожным мостом на Боровой улице застрял грузовик. Остальным участникам движения приходится объезжать машину.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел в субботу, 21 августа, в 13:23. Подробности случившегося не уточняются.

«Под Боровым железнодорожном мостом застрял грузовичок и вокруг себя собирает весёлую компанию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия собралась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт.

боровая улица дтп пробка


 

Новости партнеров
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Зеленогорском водитель снес столб
В аэропорту Пулково 21 августа задержали восемь рейсов
Застрявший под мостом на Боровой грузовик собрал пробку
На Корнея Чуковского дети разглядывают сгоревшую «Волгу»
Названы продукты, позволяющие избавиться от холестерина
Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия
Смольный дал 8,3 млн рублей приютам для бездомных животных
Коэффициент распространения ковида в Петербурге превысил единицу