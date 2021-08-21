Застрявший под мостом на Боровой грузовик собрал пробку

Под железнодорожным мостом на Боровой улице застрял грузовик. Остальным участникам движения приходится объезжать машину.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел в субботу, 21 августа, в 13:23. Подробности случившегося не уточняются.

«Под Боровым железнодорожном мостом застрял грузовичок и вокруг себя собирает весёлую компанию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия собралась пробка.

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