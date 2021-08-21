Назван вред чрезмерного употребления чеснока и лимона при ковиде

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, почему не стоит злоупотреблять чесноком и лимоном заболевшим ковидом.

Она отметила, что эти продукты хоть и содержат в себе витамины и полезные микроэлементы, но могут вызвать и гастрит, поэтому их фанатичное поедание нерационально.

Кроме того, лимон и чеснок обладают бактерицидным действием, а эффективность их в укреплении иммунитета учеными не доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог рассказала, кому опасно есть картофель. Она посоветовала есть картофель в вареном виде, а лучше — готовить его на пару, избегая слишком высоких температур.