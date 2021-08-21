Назван вред чрезмерного употребления чеснока и лимона при ковиде

Назван вред чрезмерного употребления чеснока и лимона при ковиде
Цитрусовые полезны D-лимоненом, который способен устранить изжогу и вздутие живота. Фото: unsplash

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, почему не стоит злоупотреблять чесноком и лимоном заболевшим ковидом.

Она отметила, что эти продукты хоть и содержат в себе витамины и полезные микроэлементы, но могут вызвать и гастрит, поэтому их фанатичное поедание нерационально.

Кроме того, лимон и чеснок обладают бактерицидным действием, а эффективность их в укреплении иммунитета учеными не доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог рассказала, кому опасно есть картофель. Она посоветовала есть картофель в вареном виде, а лучше — готовить его на пару, избегая слишком высоких температур.

иммунолог лимон чеснок


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван вред чрезмерного употребления чеснока и лимона при ковиде
Актрисы «Секса в большом городе» за съемки в сериале получат по $7 млн
Половина фуры в овраге, половина на дороге: ДТП на КАД
Мурашко рассказал, кто чаще умирает от коронавируса
Toyota влетела в отбойник на Народного ополчения: на месте две скорые
В Ленобласти у поселка нашли мину: огородили, но убирать не торопятся
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Ленобласти
Губернатор Петербурга Беглов поздравил два городских архива с 85-летием