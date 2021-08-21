Полиция закрыла «Ленинградский Гараж Сейл» за несанкционированную торговлю

Правоохранительные органы сорвали проведение «Ленинградского Гараж Сейла». Об этом сообщили на странице leningradgaragesale в Instagram.

Работу несанкционированной ярмарки в одном из дворов на набережной Фонтанки пресекли в субботу, 21 августа. Участники мероприятия, сделавшие взносы, не знали, что событие не было согласовано.

Теперь участники требуют от организаторов возврата денег за несостоявшуюся торговлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицией пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек, в возрасте от 20 до 42 лет.