Полиция закрыла «Ленинградский Гараж Сейл» за несанкционированную торговлю

Полиция закрыла «Ленинградский Гараж Сейл» за несанкционированную торговлю
Проведение «Ленинградского Гараж Сейла» сорвали. Фото: скриншот leningradgaragesale/instagram

Правоохранительные органы сорвали проведение «Ленинградского Гараж Сейла». Об этом сообщили на странице leningradgaragesale в Instagram.

Работу несанкционированной ярмарки в одном из дворов на набережной Фонтанки пресекли в субботу, 21 августа. Участники мероприятия, сделавшие взносы, не знали, что событие не было согласовано.

Теперь участники требуют от организаторов возврата денег за несостоявшуюся торговлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицией пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек, в возрасте от 20 до 42 лет.

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