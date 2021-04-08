В Петербурге полицейские пресекли деятельность пяти веб-кам студий

В Петербурге полицейские пресекли деятельность пяти веб-кам студий
В Петербурге полицейские пресекли деятельность 5 веб-кам студий. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицией пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек, в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Созданные им студии функционировали по пяти адресам в центре Петербурга.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность 5 веб-кам студий. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети «Интернет» порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов, сообщает Gazeta.Spb.ru

Потребители порнографических материалов оплачивали доступ к нелегальному контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивались 32-летним руководителем студий. В результате серии обысков по местам жительства работников студий были обнаружены и изъяты: 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документацию, содержащую должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность 5 веб-кам студий. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). 42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальным десяти фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который почти два года был в федеральном розыске.

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