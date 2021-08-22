В России вступили в силу новые правила оформления полиса ОСАГО

В России в воскресенье, 22 августа, вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.
Теперь для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
Приобретать полисы ОСАГО без техосмотра можно будет с 29 августа. Таким образом, в том числе планируется сократить на дорогах автолюбителей без страховок.
Отметим, что нововведение не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на ОСАГО может подняться в связи с отменой обязательного техосмотра. Раньше полис нельзя было получить без осмотра, поэтому многие ездили без страховки.