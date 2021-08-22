Западному военному округу исполнилось 157 лет

Западному военному округу исполнилось 157 лет
Личный состав ЗВО всегда заботится о ветеранах и хранит память об их подвиге. Фото: пресс-служба Смольного

Сегодня, в воскресенье, 22 августа Западному военному округу исполняется 157 лет. Командующего войсками округа Александра Журавлева, личный состав и ветеранов поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

История военного округа начинается с 1864 года. Правительство Северной столицы и командование округа сотрудничают на протяжении уже многих лет. Вместе они выполняют важные государственные задачи. Так, совместно проводится призыв в армию. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что совместными усилиями ЗВО и правительство города организует празднование Дня Победы и Дня Военно-Морского флота и других праздников. Градоначальник отметил, что личный состав округа всегда заботится о ветеранах и хранит память об их подвиге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил два городских архива с 85-летием.

Александр Беглов день рождения зво новости СПб санкт-петербург


 

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