Экологи ликвидировали два крупных нефтеразлива в Петербурге

Экологи ликвидировали два крупных нефтеразлива в Петербурге
На место чрезвычайного происшествия отправили специалистов. Фото: скрин группа "ГУП "ПИЛАРН" «ВКонтакте».

В Петербурге обнаружили два крупных разлива нефти — в районе Гребного канала и в акватории Большой Невы.

Накануне в экологическую службу «ПИЛАРН» поступило сообщение об обнаружении нефтяных пятен в акватории Большой Невы в районе причала Севкабель Порта. На место чрезвычайного происшествия отправили специалистов. Они обработали акватории активной пеной, из-за чего оба разлива устранили. Об этом сообщает группа «ГУП «ПИЛАРН» «ВКонтакте».

Петербуржцам напомнили, что они могут обращаться по круглосуточному телефону (812) 417-59-36, если обнаружит нефтеразливы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что природоохранная прокуратура обнаружила на Кировском заводе превышение выбросов загрязняющих веществ в 27,5 раза. Подан иск в суд. Как сообщили в петербургской прокуратуре, ведомство после жалоб горожан и публикаций в СМИ проверило источник «рыжего дыма» над территорией Кировского завода.

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